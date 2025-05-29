Keny Arroyo'nun talipleri artıyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kenny Arroyo dünyanın farklı noktalarından takımların ilgisini çekti.

RTI Esporte'nin haberine göre; Brezilya devi Santos, Keny Arroyo'yu 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor. Arroyo'ya Rusya ve Ukrayna'dan da ilgi olduğu ancak takımların isminin şimdilik gizli tutulduğu kaydedildi.

Arroyo'nun bonservisinin ilk etapta yüzde 50'lik kısmını alan Beşiktaş, Independiente del Valle'ye 5 milyon 650 bin euro ödemişti.

Beşiktaş, gelecek sezonlarda istediği takdirde 2,5 milyon euroluk bir rakama payın yüzde 30'una daha sahip olabiliyor. Böylelikle Independiente'nin bir sonraki satıştan alacağı payın yüzde 20'ye düşme ihtimali var.

Bu sezon Beşiktaş adına 11 maçta forma giyen ve sahada yalnızca 255 dakika kalabilen Arroyo, bu maçlarda 2 gol katkısı sağladı.