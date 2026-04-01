1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
  • Kerem Aktürkoğlu: 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız
Spor

Kerem Aktürkoğlu: 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız

Kosova galibiyetiyle Dünya Kupası biletini getiren golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, 24 yıllık hasreti bitirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız
A Milli Takım'ımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı devirdi adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Millilere galibiyeti getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyoruz."

"Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun."

"Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz."

