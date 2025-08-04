Transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu. Benfica'dan ayrılma kararı alan milli yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girmişti. Son çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcunun talebi olan yıllık 5 milyon euroyu karşılamayı göze aldı. Kerem ile anlaşan F.Bahçe Yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile masaya oturmak için Portekiz'e doğru yola çıktı. A Bola gazetesine göre Portekiz ekibi, Aktürkoğlu'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

BENFİCA AYRILIĞA SOĞUK DEĞİL

Şampiyonlar Ligi'ne kilitlenmiş olan Benfica, kanat oyuncusu Bruma'nın sakatlığı sonrası ön eleme maçlarında Kerem'e ihtiyaç duyuyor. Ancak Portekiz basını; Benfica'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına soğuk bakmadığını ve 20-25 milyon euro arasında bir bedel istediğini yazdı. Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kulübünden ayrılmak istiyor. Benfica, başarılı oyuncuyu geçen sezon Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.

ASLAN'IN KÂRDAN %10 PAYI VAR

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya ve İtalya'dan da ciddi teklifler bulunuyor. 24 milyon euro piyasa değeri olan Kerem'in Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi, 2029 yılının Haziran ayında sona erecek. Galatasaray ise hem takım içinde hem tribünlerde yaşanan problemler nedeniyle Avrupa'da transferin son haftasında Kerem Aktürkoğlu'nu satmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışından yüzde 10 kâr alacak. Başarılı oyuncunun serbest kalır maddesi ise 60 milyon euro.