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Spor

Kerem Aktürkoğlu attı! Şampiyonluk son maça kaldı

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica, sahasında Sporting'le 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımına 1 puan getiren golü kaydetti.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu attı! Şampiyonluk son maça kaldı
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Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica, sahasında Sporting'le 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Müthiş bir yarışın yaşandığı Portekiz Ligi'nin zirvesindeki iki takım Benfica ve Sporting, kozlarını Estadio da Luz'da paylaştı. Henüz 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle sahasında geriye düşen Benfica, aradığı golü Kerem Aktürkoğlu ile buldu. Pavlidis'in soldan müthiş getirdiği topu tamamlayan milli yıldız, Benfica'ya 1-1'lik eşitliği getirdi. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda galibiyet için yüklense de dev maç 1-1'lik eşitliklr sona erdi.

Bu sonuçla 79 puana yükselen iki takımdan Sporting averajla liderliğini sürdürdü.

Şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında Benfica, deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Sporting ise Vitoria Guimaraes'i konuk edecek.

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