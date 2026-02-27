İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9545
  • EURO
    51,9591
  • ALTIN
    7326.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da durmuyor! Gol sayısını 6'ya çıkardı
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da durmuyor! Gol sayısını 6'ya çıkardı

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde attığı iki golle bu kulvardaki gol sayısını 6'ya yükseltti. Milli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 11 gole ulaştı.

AA27 Şubat 2026 Cuma 01:17 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da durmuyor! Gol sayısını 6'ya çıkardı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.

Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.