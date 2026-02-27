Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da durmuyor! Gol sayısını 6'ya çıkardı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.

Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.