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Spor

Kerem Aktürkoğlu: ''Ben hariç herkes konuşuyor''

Galatasaray'da Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

16 Ağustos 2024 Cuma 23:46 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: ''Ben hariç herkes konuşuyor''
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Galatasaray'da Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık." dedi.

'BEN HARİÇ HERKES KONUŞUYOR'

Eleştiriler için konuşan Kerem, "4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Mauro çok özel bir oyuncu. Bugün de boş kaleye attırdı bana. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık." diye konuştu.

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