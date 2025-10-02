İSTANBUL 22°C / 16°C
  Kerem Aktürkoğlu: Beni İsmail Yüksek ikna etti
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Beni İsmail Yüksek ikna etti

Fenerbahçe'de attığı 2 golle Nice galibiyetinin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası transfer itirafında bulundu. Milli futbolcu, kendisini Kerem Aktürkoğlu'nun ikna ettiğini söyledi.

2 Ekim 2025 Perşembe 21:59
Kerem Aktürkoğlu: Beni İsmail Yüksek ikna etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler adına 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.

"BENİ İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

İsmail Yüksel ile ilgili konuşan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

