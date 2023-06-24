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Spor

Kerem Aktürkoğlu bombası! Yıldız isim kararını verdi

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Başarılı oyuncu bu sezon ligde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Biri İngiliz ve biri Fransız ekibi olmak üzere 2 Avrupa takımı Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Haziran 2023 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu bombası! Yıldız isim kararını verdi
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Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'ın kazandığı 23. şampiyonlukta önemli etkenlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu Süper Lig'de yaptığı 11 asistle "Asist Kralı" olarak dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA AVRUPA'DAN 2 TALİP

Yıldız oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montepellier'nin yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif yaptı, ancak Galatasaray, bu teklifleri az buldu.

GALATASARAY'IN HEDEFİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için en az 20 milyon euroluk bir teklif yapıldığı taktirde değerlendirmeye almayı planlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde Avrupa liglerinde forma giymek istediğini söylediği ve bu konuda kulüpten anlayış beklediği öğrenildi.

BU SEZON KEREM AKTÜRKOĞLU

24 yaşındaki yıldız isim bu sezon oynadığı toplam 38 karşılaşmada 10 gol ve 14 asistlik performans gösterdi. Yıldız isim ayrıca Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 11 asistle sezonu "Asist Kralı" olarak tamamladı.

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