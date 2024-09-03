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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Burada kupalar kazanmak istiyorum

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldıza Kerem Aktürkoğlu transferin ardından ilk açıklamasını yaptı.

3 Eylül 2024 Salı 15:26 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Burada kupalar kazanmak istiyorum
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Benfica, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekiz temsilcisi, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro ve sonraki satışın karından yüzde 10 pay ödeyecek.

TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA

Benfica'ya 5 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Benfica'da 17 numaralı giyecek milli futbolcu, "Her şeyden önce burada olmaktan çok mutluyum. Benfica'nın Avrupa'da büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Menajerim bana söylediğinde çok mutlu oldum. Hemen gelmek ve kupalar kazanmak istedim." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki oyuncu, "Benim hırsım her zaman galibiyetler almak ve kupalar kazanmak. Bu sezon birlikte lig şampiyonluğu kazanacağız. Hedefim bu!" diye konuştu.

TARAFTARA MESAJ

Taraftara mesaj yollayan Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim. Ve tabii ki kupalar kazanacağız!" açıklamasında bulundu.

"RAKİPLERE BÜYÜ YAPMAK İSTİYORUM"

Kerem ayrıca, "Gerçekten rakiplere expelliarmus[Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak]büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum." sözlerini sarf etti.

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