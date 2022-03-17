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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Buralarda da oynayabildiğimizi gösterdik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2022 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:21
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Barcelona karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yorulduğumuz anlarda itici güç oldular. Sonunu getiremedik. Umarım lige daha fazla odaklanıp, ligi en üst noktada bitiririz." dedi.

Maçla ilgili sözlerine devam eden sarı-kırmızılı futbolcu, "Soyunma odasına 1-0 gidebilirdik. Bazen rehavete kapılıyorsunuz. Maç boyunca yapmadığımız bir hata yaptık. 10 kişiyken gol yedik, tam yerleşmemiştik. Barcelona böyle ufak hataları affetmez. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Harika mücadele verdik. Buralarda da oynayabildiğimizi gösterdik. Artık hedefimiz lig." açıklamasını yaptı.

GS TV'de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Talihsiz iki gol yedik. Çok iyi yaptığımız savunmayı bir anlık atayla kimsenin istemeyeceği şekilde yedik. İkinci golde tam yerleşememiştik, bir arkadaşımız tedavi oluyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı nasıl oynanabiliyorsa, kimsenin beklemediği şekilde oynadık. Sonunu getiremedik. Taraftarımıza da teşekkür ederiz. Rakibe de o baskıyı hissettirdiler. Çeyrek finali keşke bir görseydik." ifadelerini kullandı.

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