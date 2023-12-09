Galatasaray'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu dönem dönem fazlasıyla eleştirildi. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, son haftalarda formunu artırmaya başladı. Kerem, dün alışık olduğu sol kanatta görev yaptı. Bu değişim hemen etkisini gösterdi. Yıldız futbolcu, en iyi performanslarından birini sergiledi. Kerem ilk olarak 22. dakikada sahneye çıktı, Boey'a çok güzel bir asist yaptı.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI



7 dakika sonra ise Mauro İcardi'nin akıl dolu pasında ceza sahasına giren Kerem, şık bir vuruşla kaleci Magomedaliev'i avladı. Başarılı oyuncu böylece bu sezon 15. maçında 4. golüne ve 6. asistine ulaştı. Kerem, 10 skor katkısıyla en iyi sezon başlangıcını da sürdürdü. Milli futbolcu, önceki üç sezonun toplamında aynı dönemde 9 gol 1 asistle oynamıştı. Kerem, geçen sezondan beri 17 asistin 10'unu Mauro İcardi'ye yapmıştı. Dün roller değişti, bu kez pası Arjantinli yıldız verdi, golü Milli oyuncu kaydetti. İcardi de geldiği günden bu yana 13 asistin 4'ünde golü Kerem'e attırdı.