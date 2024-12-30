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  • Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Spor

Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sporting ile karşılaşan Benfica maçı 1-0 mağlup tamamladı. Alınan skorla Sporting liderliğe yükseldi. Maçta 75 dakika süre bulan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra ekrana yansıyan görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı! O anlar kameraya böyle yansıdı
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Benfica, Portekiz Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Sporting lig liderliğine yükseldi. Karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı ve yerini Beste'ye bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübede otururken kameraya takılan görüntüsünde oldukça sinirli olduğu ve söylendiği görüldü. Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonla ilgili serzenişte bulunduğu ekranlara yansıdı.

BU SEZONKİ PERFOREMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 19 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skot katkısı verdi.

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