Portekiz Ligi'nin 33. haftasındaki derbide Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi. Şampiyonun belli olabileceği maçta 90 dakika sonunda eşitlik bozulmadı ve yarış son haftaya taşındı.

Sporting maçın hemen başında Francisco Trincao'nun golüyle 4. dakikada öne geçti. Devre bu skorla tamamlanırken Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 63'te skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da fırsatlar yakalarken gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Şampiyonluk yarışının son haftaya taşındığı ligde Sporting ve Benfica puanlarını 79'a yükseltti. Sporting, ikili averajda önde olduğu için son haftada yine puan eşitliği olması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Benfica ise şampiyonluk için kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Maçta Benfica'nın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Portekiz ekibinde gol sayısını 16'ya yükseltti.

Portekiz basınından TSF maça ilişkin "Çılgın derbi" başlığını kullanırken, "İlk yarı zaten heyecanlıydı, ikinci yarı daha da heyecanlıydı. Pavlidis'in muhteşem oyunuyla Kerem Aktürkoğlu beraberlik golünü kaydetti." ifadelerine yer verildi.

A Bola ise milli futbolcunun golü için, "Kerem Aktürkoğlu'nun golü Luz tribünlerini çıldırttı." başlığını kullandı. Kerem'in golünün paylaşıldığı videoda, "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Sporting derbisindeki beraberlik golünü attı ve taraftarlar tribünde çılgınca sevindi." ifadelerine yer verdi.

Portekiz basınından O Jogo ise Benfica'nın golünü vurgularken şu ifadeler kullanıldı, "Pavlidis ve Kerem'in muhteşem çalışması derbide puanı getirdi. Pavlidis'in Sporting ceza sahasına yaptığı bireysel harika hareketler, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sonuçlandı."

Gazete, Benfica futbolcularının Sporting karşısında performansını değerlendirirken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na 6 puan verildi. Orkun Kökçü için, "Sporting'in baskısı ona sorun yarattı ve bu nedenle oyunun kontrolünü ele geçiremedi. İkinci yarıda kendini geliştirdi ve o andan itibaren Benfica'nın oyunu büyük ölçüde onun üzerinden ilerledi." denildi. Kerem Aktürkoğlu içinse, "Doğru yerde eşitliği sağladı." yorumu yapıldı.