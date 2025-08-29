İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1501
  • EURO
    48,0118
  • ALTIN
    4513.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda: Transfer tamamlanmak üzere
Spor

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda: Transfer tamamlanmak üzere

Şampiyonlar Ligi rövanşında attığı golle Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne veda etmesine neden olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile Benfica arasındaki pazarlıklar hız kazanırken, milli futbolcunun bavullarını toplamaya başladığı bildirildi.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 08:31 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda: Transfer tamamlanmak üzere
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini noktalamaya hazırlanıyor. Portekiz basını, başarılı futbolcuyla ilgili gece yarısı dikkat çeken bir haber geçti.

Record'un aktardığı habere göre Fenerbahçe ve Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ardından hız kazandı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

Haberde Fenerbahçe'nin Benfica'nın taleplerini karşılamaya yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BAVULLARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun da ülkesine dönmeyi dört gözle beklediği, Benfica'nın şimdiye kadar direndiği ancak milli futbolcunun bavullarını toplamaya başladığı ifade edildi.

BU SEZONKİ TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.