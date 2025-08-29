Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini noktalamaya hazırlanıyor. Portekiz basını, başarılı futbolcuyla ilgili gece yarısı dikkat çeken bir haber geçti.

Record'un aktardığı habere göre Fenerbahçe ve Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ardından hız kazandı.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

Haberde Fenerbahçe'nin Benfica'nın taleplerini karşılamaya yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BAVULLARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun da ülkesine dönmeyi dört gözle beklediği, Benfica'nın şimdiye kadar direndiği ancak milli futbolcunun bavullarını toplamaya başladığı ifade edildi.

BU SEZONKİ TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye attı.