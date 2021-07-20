Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray her zaman galibiyet için oynar

20 Temmuz 2021 Salı 20:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 20:38

Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yer aldığı her kulvarda galibiyet oynayacağını ifade eden Kerem, şu ifadeleri kullandı:

'Sezona erken başladık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Galatasaray yer aldığı her kulvarda galibiyet için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım bizim için güzel bir sonuçla evimize döneriz. 23 kişiden hangimiz forma şansı bulursa Galatasaray armasını en iyi şekilde sahada taşımak için mücadele edeceğiz.'

'PSV gibi zorlu bir rakiple başlamak bizim için güzel olacak. Lig için de kendimizi görmemizi sağlayacak. Umarım yarın oynayacağımız maç, sezon içerisindeki galibiyetlerin habercisi olacak.'