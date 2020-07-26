İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2020 Pazar / 5 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

TFF 2. Lig'e yükselen Anagold 24Erzincanspor'un sol açığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda Galatasaray'da forma giyeceğini açıkladı.

26 Temmuz 2020 Pazar 09:28 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:28
ABONE OL

TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi. Takımının başarısında büyük pay sahibi olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından A Spor'a konuştu ve Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 20 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.