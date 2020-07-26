26 Temmuz 2020 Pazar 09:28 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:28

TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi. Takımının başarısında büyük pay sahibi olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından A Spor'a konuştu ve Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 20 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor.