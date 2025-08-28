İSTANBUL 29°C / 21°C
28 Ağustos 2025 Perşembe
  • Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Benfica sebebini açıkladı
Spor

Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Benfica sebebini açıkladı

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe'yi eleyen Benfica'da galibiyet fotoğrafında Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması dikkat çekti. Teknik Direktör Bruno Lage, yıldız futbolcunun doping testinde olduğu için pozda bulunmadığını açıkladı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 08:14
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Benfica sebebini açıkladı
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup ederek Devler Ligi'nin dışına itti. Karşılaşmanın ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almadığı görüldü.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi.

Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi.

Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu."

