Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup ederek Devler Ligi'nin dışına itti. Karşılaşmanın ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almadığı görüldü.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi.

"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi.

Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu."