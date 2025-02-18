Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Benfica, sahasında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Portekiz ekibi evinde oynayacağı maç öncesinde avantajlı skoru elde etmişti.
Estadio da Luz Stadı'nda Benfica'nın ev sahipliğinde oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Milli yıldız, 22'nci dakikada Pavlidis'in asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
DEVLER LİGİ'NDE 4. GOL
Son dönemde gol yollarındaki suskunluğuyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Monaco karşısında bulduğu golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.