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Spor

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha sahneye çıktı. Milli yıldız, Atletico Madrid maçında golünü atarak takımını öne geçirmeyi başardı.

2 Ekim 2024 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. hafta karşılaşmasında Benfica, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Karşılaşmada Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı.

Benfica'ya transfer oluşunun ardından attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid ağlarını da boş geçmedi.

Maçın 13. dakikasında güzel bir koşu yapan Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Oblak'ı avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

25 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Portekiz Ligi'nde çıktığı 3 maçta ise 2 gol ve 2 asist üretti.

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