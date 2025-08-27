UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında bir gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinci yaşamadı.

Ceza sahası içerisinde boş kalan ve topu şık bir vuruşla ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Kerem, transfer görüşmelerinin devam etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı attığı gole sevinmedi.

Bir süredir Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren milli futbolcunun geleceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

İŞTE O ANLAR

TARİHE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu, bir Şampiyonlar Ligi maçında Türk takımına gol atan ilk Türk futbolcu oldu.