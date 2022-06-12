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  • Kerem Aktürkoğlu: Hedefimiz gol yemeden 4'te 4 yapmak
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Hedefimiz gol yemeden 4'te 4 yapmak

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Lüksemburg'u iyi bir oyunla geçtiklerini ve hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.

AA12 Haziran 2022 Pazar 09:23 - Güncelleme:
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Lüksemburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem, "Kesin olarak 4 galibiyetle 12 puan toplamak istiyorduk. Fire vermek istemiyorduk, hocamız da söyledi iyi futbol, bol golle, gol yemeden bu 4 maçı bitirecektik. Şu an 3'te 3 yaptık, en zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar biz de iyi karşılık verdik. Tabi zaman zaman mental ve fiziksel olarak yorgunluklar saha içinde gözüktü ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı, bunu da başardık. Sıradaki maç, Litvanya ile evimizde oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanıp 4'te 4 yapıp UEFA Uluslar Ligi'ni kayıpsız bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerem, uzun bir süre sonra Litvanya karşılaşmasıyla İzmir'de milli maç oynanacak olması hakkında ise "İzmir halkı gerçekten gerekeni yapacaktır. Biz de onlara galibiyet armağan edip, güzel futbol sergilemek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Stadı doldururlar ve biz de galibiyetle ayrılırız." şeklinde konuştu.

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