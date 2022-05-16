Kerem Aktürkoğlu: Hem mental ve fiziken çok yorgunum

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Yorgun olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Ama bu sezonun ardından bir anlam ifade etmiyor. Mental açıdan ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Hem mental ve fiziken çok yorgunum. Gol sevincim o anda içimden gelmedi demeyeyim ama ihtiyaç duymadım." dedi.

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, "Milli Takım'la birlikte 52 maça çıktı. Gerçekten çok fazla. Mental olarak hem de fizik olarak çok yorucu bir sezon. Bu sezon bizim için iyi geçmedi takım olarak. Bunun vermiş olduğu mental yorgunluk var, bunlar da etkiliyor. Fiziki yorgunluk da eklenince performans olarak istenilen seviyeye çıkamıyorsunuz. Bugün çok fazla istediklerimi yapamadım, kendime kızdım bu yüzden. Belki de bu yüzden gol sevincini yapmadım. Sahada her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. İnşallah sakatlanmadan ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.