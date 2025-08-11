Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantıda Adalı'ya yöneltilen, "Kerem Aktürkoğlu için girişimde bulunuldu mu?" sorusuna Serdal Adalı, cevap verdi.

"BENFICA BENCE BIRAKMAYACAK"

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle alakalı konuşan Adalı, "Kerem Aktürkoğlu konusu, Orkun için Lizbon'dayken geçti. Benim izlenimim, Benfica'nın bu sezon Kerem'i bırakmayacağı yönünde. Aynı noktada bir futbolcuları sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları var. Şu kısa sürede yerini dolduramayacaklarını söyledikleri için görüşmemiz olmadı ama Benfica, Kerem'in Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istediğini biliyor. Kerem'le de konuştum telefonda tesadüfen, yanımdaki arkadaşımı aradı. Ben de merhaba dedim. Ona başarılar diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği çok özel futbolculardan biri. İnşallah çok başarılı olur. Ama bugün için Beşiktaş'ın Kerem ile ilgilendiği konusu doğru olmaz. Benfica'dan bir tane oyuncu alacaktık, Orkun Kökçü. Onu da alıp geldik." sözlerini sarf etti.