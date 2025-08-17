İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
  • Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken açıklama! ''O, burada olmaktan mutlu''
Spor

Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken açıklama! ''O, burada olmaktan mutlu''

Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için açıklama Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den geldi. Estrela ile oynanan maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında konuşan deneyimli teknik adam 'O, burada olmaktan mutlu. Çarşamba günü oynayabilir. Yeni bir numara seçti. Sezona iyi başladı, onu mutlu gördüm.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Ağustos 2025 Pazar 12:28
Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken açıklama! ''O, burada olmaktan mutlu''
Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu için yeni bir açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, sezonun ilk maçında Estrela'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU, BENFİCA'NIN BİR OYUNCUSU"

Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maçta neden oynamadığı sorusunun üzerine; "Teknik bir tercihti. Andreas'ın çok iyi bir maç çıkardığını hissettik, daha fazla hız katacak bir isme ihtiyacımız vardı, bu yüzden Prestianni'yi tercih ettik. Kerem burada olmaktan mutlu. Çarşamba günü oynayabilir. Yeni bir numara seçti. Sezona iyi başladı, onu mutlu gördüm. O, Benfica'nın bir oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, geçtiğimiz haftalarda kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı. Estrela maçında da kadroda yer alan Kerem, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

