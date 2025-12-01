İSTANBUL 13°C / 8°C
Fenerbahçe formasıyla eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek Kerem Aktürkoğlu için sarı kırmızılı taraftarlar flaş bir harekete imza attı. Kadıköy deplasmanında tribününde yerini alacak olan Galatasaray taraftarları milli futbolcunun fotoğrafını dolara bastırdı. İşte detaylar…

1 Aralık 2025 Pazartesi 18:31
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sosyal medyaya düşen görsellerde sarı kırmızılı taraftarların eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu için yaptığı hazırlık dikkat çekti.

Eski takımına karşı Fenerbahçe formasıyla ilk derbisine çıkacak Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını sarı kırmızılı taraftarlar dolara bastırdı. Bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son maçlardaki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun ise maçın ilk düdüğünün ardından eski takımının taraftarlarından göreceği tepkiye nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

