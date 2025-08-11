Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu Feyenoord rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

"GALATASARAY MAÇINI İZLEMEDİM"

Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu?

Hakem performansını nasıl buldu?

"Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için."

"TÜRK BASININI ANLAMIYORUM"

"Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor."

"TUR %50 - %50"

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."

"TARAFTARIMIZ İSTEYİNCE YAPABİLİYOR"

İlk maçtaki cehennem söylemi hakkında Mourinho: "İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum." dedi

"İSMAİL VE TALISCA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIR"

İsmail Yüksek ve Talisca'nın sağlık durumu hakkında konuşan Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." ifadelerini kullandı.

"ELİNİZDEKİ OYUNCULARA GÖRE OYNARSINIZ"

Mourinho, geçiş oyunu ile ilgili gelen sorulara "Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Eğer yarın da buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Geçişler tüm teknik direktör için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya da sorsanız, aynısını söylerler diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Feyenoord'un ligde maç yapması, kendilerinin maç yapmamasını bir avantaj olarak görüyor mu?

"Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlığını bilmiyordum ama belirttiğiniz isimlere bakarsak, ben de U18 Takımı'ndan sakat oyuncuları söylerdim. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik. Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum."

AVRUPA HEDEFLERİ

"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor.

Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz yarınki maç."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu."