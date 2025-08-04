Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Record'da yer alan habere göre; Antrenmanı yarıda bırakan milli oyuncunun durumu ilk anda endişe yaratsa da yapılan detaylı kontroller sonrası bileğinde "sağ ayak bileği burkulması" (entorse) tespit edildi.

NİCE MAÇINDA KADROYA ALINMAYACAK

Aktürkoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Nice'e karşı oynaması beklenmiyor. Oyuncunun kadroya dahil edilip edilmeyeceği yarın yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Teknik direktör Bruno Lage'nin planlarında ilk 11'de yer alması beklenen Kerem'in durumu, Bruma'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında Benfica için yeni bir endişe kaynağı oldu. Lage'nin, maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında Aktürkoğlu'nun sağlık durumu hakkında daha net bilgiler vermesi bekleniyor.