Kerem Aktürkoğlu: İnşallah sonu güzel olur

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH SONU GÜZEL OLUR"

Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.

"SON DAKİKALARDA AYAKTAYDIK!"

Maçın son bölümü ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bugün farklı bir sistemle başladıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'un zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Trabzonspor bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Yanılmıyorsam son 6 maçtır içeride kaybetmiyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Bugün farklı bir sistemle başladık. Trabzonspor'un nasıl ataklar yapabileceğini biliyorduk. Bildiğimiz halde golü yedik. Maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Performanslar gol atınca, skora katkı sağlayınca çok değerli oluyor. Herkes tarafından takdir görüyor ama benim tarafımdan takımın galibiyet alması, iyi performans sergilemesi daha önemli. Gol atmasam da takımıma savunma anlamında katkı sağlasam da benim için yeterli. Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın. Sonu güzel olsun; şampiyonluk olsun. Benim için yeterli" dedi.

"TARAFTARA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM. HER DÜŞTÜĞÜMDE BENİ KALDIRDILAR"

Taraftarın desteğini ilk geldiği günden beri hissettiğini kaydeden Aktürkoğlu, "Düşüşler herkes için olabiliyor. Bunlara alıştığım için çok bir şey yapmıyorum. Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar. Onların desteğini hissettiğim için bu zorlu süreçlerden ayağa kalktım. Bundan sonra da çok fazla düşeceğim. Ama düştüğüm yerden her zaman kalktığım gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan bu seviyelerde kalamıyorsun. Kendime, takımıma, taraftarımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.