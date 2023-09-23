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Spor

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! ''Ben bunları hak etmedim''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı maçta tribünlerden tepki gören Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı. 24 yaşındaki genç yıldız çevresindekilere 'Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum' dediği iddia edildi. İşte detaylar...

Takvim23 Eylül 2023 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu isyan etti! ''Ben bunları hak etmedim''
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Hem maç esnasında hem de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen sert tepkilerle ilgili üzgün olan Aktürkoğlu'nun, "Her maçta maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Futbolda inişler, çıkışlar var. Elbette gol de atarak takımıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum" dediği öğrenildi.

Cimbom'da teknik ekibin de Aktürkoğlu ile yüz yüze görüşüp, moral verdiği gelen haberler arasında.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Cimbom'da öne çıkan isimlerden biri olan ve 7 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.

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