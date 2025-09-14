İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Kazandığımız için mutluyuz

Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2025 Pazar 21:29
Kerem Aktürkoğlu: Kazandığımız için mutluyuz
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sahalarında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FARKLI BİR HEYECAN YAŞADIM"

Milli yıldız, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktığı maça özel bir anlam yüklediğini belirterek, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder." dedi.

"BU BİR SÜREÇ, AMA BAHANE YOK"

Kerem, takımın adaptasyon sürecine dikkat çekerek, "Takım olarak adaptasyona ihtiyacımız var ama bahane yok. Bu bir süreç, hem benim hem de takım için. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah aynı şekilde Alanyaspor maçıyla da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

