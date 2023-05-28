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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum

23. şampiyonluğuna 1 adım kalan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2023 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum
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İlk hayalinin Galatasaray'la şampiyonluk olduğunu ve buna çok yaklaştığını belirten Kerem Aktürkoğlu, sonraki hayalini ise "Avrupa'da Galatasaray'ı temsil etmek istiyorum. 10 yıl içinde kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum" sözleriyle anlattı.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa ve uzun vadeli hedeflerini anlatırken, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra da hayaller bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum." dedi.

"AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜYORUM"

Kerem, "Önümüzdeki 10 yıl içinde kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Olur mu olmaz mı bilemem ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'DAN UMUTLUYUM"

A Milli Takım'ın da vazgeçilmez parçası olan genç yıldız, EURO 2024'e gideceklerine inandığını söyledi. Katar'daki turnuvaya gidemedikleri için çok üzgün olduğunu belirten Kerem, "Çok büyük başarılar elde edebilecek bir Milli Takım jenerasyonuna sahibiz ama olmadı. Dünya Kupası'nda en son 2002'de yer aldık. Ben EURO 2024'e gideceğimizi düşünüyorum. O güce, takıma sahibiz. Umarım gideriz. Avrupa Şampiyonası'na gitmek bizim için bir başarı olmamalı. Sürekli bu kupalara gidip başarılar kazanmamız gerekiyor. Ben Milli Takım için çok umutluyum" diye konuştu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

TFF 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, şimdiden 117 maça çıkarken, 29 gol 26 asistlik performans ortaya koydu.[Fanatik]

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