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Spor

Kerem Aktürkoğlu kupada suskun kaldı!

Son oynanan lig maçında takımın 2 golünü atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında suskun kaldı ve takımın elenmesini engelleyemedi.

Fanatik1 Mart 2024 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu kupada suskun kaldı!
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Galatasaray'da, Fatih Karagümrük karşısında Fernando Muslera'nın yokluğunda kaptan olarak sahaya Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Son dönemin Galatasaray adına formda isimleri arasında yer alan Kerem, Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor maçının yıldızı olmuştu. 2-1 kazanılan mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandıran milli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında ise hem skora katkı sağlayamadı hem de takımının kupadan elenmesine engel olamadı.

Mücadele anlamında yine elinden geleni yapan 25 yaşındaki oyuncu, pozisyona girmekte zorlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem'i 73. dakikada oyundan aldı ve yerine Lucas Torreira'yı dahil etti.

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