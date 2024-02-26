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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Kupayı kaldıran biz olacağız

Antalyaspor karşısında 2 gol bulan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından konuştu.

26 Şubat 2024 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Kupayı kaldıran biz olacağız
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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Perşembe gününden sonra mental ve fiziksel yorgunluk vardı. Hayal kırıklığı yaşadık. Bu maçlar zor oluyor, yol yorgunluğu... Maçlar üzerine geldi. Önemli olan galibiyetti. Antalyaspor da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk." dedi.

Mauro Icardi sevinci ve golleri hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu "Hat-trick yapabilirdim, benim hatam. Kazanmamız önemliydi. Biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha da büyüyen bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermemeliyiz. Olanları görüyoruz. Sahada kalmaya odaklanıyoruz. Saha içinde herkese cevap veriyoruz. Sezon sonu inşallah hak eden şampiyon olacak. Kupayı kaldıran biz olacağız." dedi.

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