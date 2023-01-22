Kerem Aktürkoğlu: Maç maç gidiyoruz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, üst üste alınan 9 maçlık galibiyet serisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel bir uyum yakaladık, inşallah sonu şampiyonlukla olur. İstediğimiz sonucu alırız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği FT Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 asiste imza atan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak sarı-kırmızılı takımın ligde üst üste aldığı 9 maçlık galibiyet serisini değerlendiren Kerem, "Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi, resmi maçlarda da 12 maç oldu. Gerçekten güzel bir seri. Güzel bir ivme yakaladık. Gerçekten bunu hak eden bir takımdaşlığımız var. Çok güzel arkadaş ilişkimiz, çok güzel ayaklara sahibiz. Takımda çok büyük ustalar var. Bunlarla bütünleşince çok farklı bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Bugün de çok zor bir maç olacağının farkındaydık. Antalyaspor ligde bulunduğu konumdan çok farklı sistemi olan bir takım. Bugün de gerçekten iyi futbol oynadılar. Biz galip gelmesini bildik. Böyle maçlardan da galip gelebilmek çok önemli. Bugün ikinci yarı çok daha güzel bir futbol vardı. Bunun neticesini 2-1'lik sonuçla aldık." ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"



Takımın yükselen performansı ve Teknik Direktör Okan Buruk'un oyunculara olan dokunuşu hakkında konuşan Kerem, "Her maç üzerinden, maç maç gidiyoruz. Bu da bizi saha içinde rahatlatıyor. Şu an gelecek maçları düşünmüyoruz, bir sonraki Giresunspor maçını düşünüyoruz. Böyle oynadığımız zaman herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Bu da futbolcularda özgüveni daha da arttırıyor. Okan hocanın şifresini de bu olarak değerlendiriyorum." dedi.

"GALATASARAY SEVGİSİ FARKLI BİR SEVGİ"



Galatasaraylı taraftarların hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadığına vurgu yapan 24 yaşındaki oyuncu, "Hem deplasmanda hem içeride onların desteğini, sevgisini hissettiğimiz zaman daha coşkulu oynuyoruz. İçeride 40 bin bilet iptal oldu. Ona rağmen biletler tekrar satıldı. Bu gerçekten farklı bir sevgi, Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktığı zaman çok farklı oluyor, taraftarla bütünleşiyoruz. Bugün onların gücüyle de, ikinci yarı daha iştahlı oynadık. 2-1 galip gelmesini bildik." şeklinde konuştu.

"TAKIMIMIZDA REHAVET YOKTU"



Antalyaspor'un 5 eksikle İstanbul'a geldiğini ve Galatasaray'ın da tam kadro olduğu hatırlatılan Kerem yönetilen soruya şu yanıtı verdi:

Biz Antalyaspor'un oyunculardan bağımsız, sistem takımı olduğunu biliyorduk. Bize zorluk çıkaracağını, iyi futbol oynayacağını farkındaydık. O motivasyonla sahaya çıktık. Takımımızda bir rehavet bence hiç yoktu. Tabii ki skoru her maçta erken bulamıyorsun. Bu maç da biraz öyleydi. Ama ikinci yarı skorları almasını bildik.

"TAKIM İÇİNDEKİ ARKADAŞLIĞIMIZ BİR BÜTÜN"



Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan yıldızlardan, altyapı oyuncularına kadar herkesin bir bütün olduğuna dikkat çeken Kerem, "Icardi, dünya yıldızı. Altyapıdan gelen Baran'ı, altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor veya Mertens öyle görmüyor. Herkes Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. Takıma en büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirinden bir şey öğrenmeye çalışıyor. Takım içindeki arkadaşlığımız bütün olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor." dedi.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUKLA OLUR"



Arjantinli forvet Mauro Icardi ile iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Icardi'ye bir söz vermiştim. İki maçtır bana asist yapıyor, bu maçta ben ona asist yapacağım diye. Ben de asist yaparak üzerimdeki yükü attım. Gerçekten çok büyük bir yıldız. İyi anlaşıyorum. İstediğim zaman geliyor ya da ben onun yerine gidiyorum. Güzel bir uyum yakaladık, inşallah sonu şampiyonlukla olur. İstediğimiz sonucu alırız.