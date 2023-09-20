Kerem Aktürkoğlu marka başvurusunda bulundu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, geleceği adına dev bir adım attı.

İSMİNİ TESCİL ETTİRİYOR

Genç oyuncu, kendi ismini marka olarak tescil ettirmek için 17 Ağustos tarihinde tam on dört sınıfta başvuru yaptı. 18 Eylül'de inceleme tamamlandı. 2 aylık bekleme süresi geçtikten sonra başvuru resmiyet kazanacak. Kerem'in geniş çaplı yaptığı marka başvurusunun içerisinde parfüm, saat, spor faaliyeti, yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Kerem, bu sezon oynadığı 10 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 102 maçta ise 28 gol, 27 asist yaptı.