İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9339
  • ALTIN
    1678.07
  • BIST100
    7854.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu marka başvurusunda bulundu
Spor

Kerem Aktürkoğlu marka başvurusunda bulundu

Galatasaray'ın ve Milli takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ticari yatırımlar ile marka değeri oluşturmaya hazırlanıyor.

Akşam20 Eylül 2023 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu marka başvurusunda bulundu
ABONE OL

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, geleceği adına dev bir adım attı.

İSMİNİ TESCİL ETTİRİYOR

Genç oyuncu, kendi ismini marka olarak tescil ettirmek için 17 Ağustos tarihinde tam on dört sınıfta başvuru yaptı. 18 Eylül'de inceleme tamamlandı. 2 aylık bekleme süresi geçtikten sonra başvuru resmiyet kazanacak. Kerem'in geniş çaplı yaptığı marka başvurusunun içerisinde parfüm, saat, spor faaliyeti, yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Kerem, bu sezon oynadığı 10 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 102 maçta ise 28 gol, 27 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.