Kerem Aktürkoğlu: Ömrüm boyunca saklayacağım

17 Nisan 2021 Cumartesi 21:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:21

Kerem Aktüroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten benim için duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük, iyi reaksiyon gösterdik. Bireysel performans tabii ki mutlu ediyor, motive ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. 3 haftadır kazanamıyorduk. Galip gelmeliydik. Benim için de güzel oldu, 3 gol attım. Galatasaray buralardan çok geri döndü, yine döneceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz. İnşallah böyle devam eder ve gülen taraf biz oluruz. "

"ÖMRÜM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM"



"İlk Süper Lig'deki hat-trick oldu benim için. 1 gol atmıştım sadece, 3 gol oldu. Benim için çok güzel oldu. Maç topunu ömrüm boyunca saklayacağım. "

"Her futbolcu için Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek hedef ve gururdur. Hayallerimden biri Avrupa'da oynamak ama öncelikle Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek istiyorum."