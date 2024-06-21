Kerem Aktürkoğlu: Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık

A Milli Takım oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında oynanacak Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'a karşı attığı golle ilgili, "Golden beri şakasını yapıyorum ama yolda 3 kez kaçırdım pozisyonu. Sağıma bakıyorum, kulübe benimle koşuyor. Aslında kaleye kadar gidecektim, kolay gözüken bir gol ama anlamlı bir gol, güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet tabii ki, golün bir önemi yok." dedi.

'LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Takım olarak gruptaki hedefimizi açıklayan Kerem, "Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Biraz heyecanlı bir milletiz, bir an önce olsun istiyoruz. Bu bende de biraz var. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak, yarın galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur." sözlerini sarf etti.

'SABIRLI OLURSAK GALİBİYET KAÇINILMAZ'

İlk maça göre daha farklı bir oyun anlayışı olacağını söyleyen Kerem, "Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Biraz heyecanlı bir milletiz, bir an önce olsun istiyoruz. Bu bende de biraz var. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak, yarın galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur." yorumunu yaptı.

Takım içindeki havadan bahseden milli isim, "Hazırlık maçlarının mağlubiyetle geçmesi moralimizi biraz bozmuştu. İlk maçın turnuvanın gidişatını etkileyebileceğinin farkındaydık. İçeride yaş olarak ve dostluk olarak birbirine yakın bir grup var. İlk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmedi. Kazandığımız zaman yarın çok farklı bir hava olacak. Ülke olarak buna ihtiyacımız var." dedi.

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

Kerem Aktürkoğlu, sorumluluklarının farkında olduklarını bahsederek, "Yarınki maçın ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz birlik olursak çok güzel şeyler başarabilecek bir ülkeyiz. Görüntüleri görünce çok etkileniyoruz. Kahvede, stadyumda, çay bahçesindeki insanların bizlerden neler beklediğini biliyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Kerem, "Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama rakibimize karşı hazır olmamız gerekiyor. Belli şablonlara her oyuncu hakim, Türkiye'de çok fazla üçlü oynayan takım olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor ama bunlara hazır olmak zorundayız. İlk dakikalarda farklı bir skor elde edersek onların oyununun değişeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu konuşmasını şöyle noktaladı; "2008 jenerasyonuna haksızlık yapmayalım. Hep aklımızda onlar var yakın tarih olduğu için ama bunu değiştirmek istiyoruz. Çok büyük hayaller kuruyorum ama bunu dile getirmek istemiyorum. Portekiz maçını geçersek gruplardan sonraki aşamaya bakacağız. Bu heyecanı hissettirebiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk."