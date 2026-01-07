Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Süper Kupa'da bozdu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.
Tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da Samsunspor karşısında 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti ve toplamda 6. golüne ulaştı.
DURAN 5. GOLÜNE İMZA ATTI
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.
Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.
SADETTİN SARAN'A TRİBÜNLERDEN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu.
Sarı-lacivertli tribünler, takımlarının öne geçmesinin ardından maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.