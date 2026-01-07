İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0515
  • EURO
    50,3763
  • ALTIN
    6220.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Süper Kupa'da bozdu
Spor

Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Süper Kupa'da bozdu

Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında attığı golle Fenerbahçe formasıyla bu sezonki 6. golüne ulaştı.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 00:42 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu sessizliğini Süper Kupa'da bozdu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.

Tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da Samsunspor karşısında 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti ve toplamda 6. golüne ulaştı.

DURAN 5. GOLÜNE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.

Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.

SADETTİN SARAN'A TRİBÜNLERDEN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu.

Sarı-lacivertli tribünler, takımlarının öne geçmesinin ardından maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.