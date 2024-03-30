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Spor

Kerem Aktürkoğlu skor tabelasına etki etmeye devam ediyor

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tek başına 21 gole katkı sağlayıp Zaha ve Ziyech'in toplam sayısına ulaştı.

30 Mart 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu skor tabelasına etki etmeye devam ediyor
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Galatasaray, bu sezon üç kulvarda 47 resmi maça çıkarken, 45 kez forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun karnesinde 14 gol-7 asist yazıyor.

Performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, buna rağmen istatistiklerde Zaha-Ziyech ikilisinin toplamı kadar skor katkısı yaptı. Wilfried Zaha 10 gol-4 asist, Hakim Ziyech 4 gol-3 asistle toplam 21 gole etki etti.

Kerem Aktürkoğlu ise tek başına bu sezon 21 kez tabelayı değiştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, kalan 8 haftada bu üç yıldız oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıp kulübeyi de etkili kullanacak.

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