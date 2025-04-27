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Spor

Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica 6-0 kazandı

Benfica, Portekiz Ligi'nin 31. haftasında AVS'yi konuk etti. Başkent ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 6-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica 6-0 kazandı
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Portekiz Premier Lig'de 31. hafta maçında Benfica, sahasında AVS'yi konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren goller 8. dakikada Tomas Araujo, 23. dakikada Vangelis Pavlidis, 26. dakikada Zeki Amdouni, 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Andrea Belotti ve 82. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, bitime 3 hafta kala ligdeki liderliğini maç fazlasıyla sürdürdü. AVS ise 24 puanla düşme potasında 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Benfica, Estoril deplasmanında olacak. AVS, sahasında Boavista'yı konuk edecek.

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