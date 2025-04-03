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Spor

Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica kazandı

Benfica, Portekiz Ligi'nde konuk ettiği Farense'yi Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol ve 1 asist ile yıldızlaştığı maçta 3-2 mağlup etti.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica kazandı
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti.

Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

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