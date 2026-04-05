Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımıza hasret kaldıkları şampiyonluğu kazandıracağız

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından 27 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, taraftarlarına hasret kaldıkları şampiyonluğu kazandıracaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 22:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Maça iyi başladıklarını ancak değerlendiremedikleri pozisyonlar nedeniyle zorlandıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ODAKLANACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan milli futbolcu, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BAŞINDA GOLÜ ATSAYDIK ÇOK FARKLI OLURDU"

Kaçırdığı pozisyona da değinen Kerem, "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız." sözlerini sarf etti.

"TERCİH HOCAMIZINDI"

İlk 11'de başlamamasına ilişkin de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti." diyerek açıklamalarını tamamladı.

