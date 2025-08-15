F.Bahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde uzun yıllar unutulmayacak olaylar silsilesi yaşanıyor. Milli futbolcu ile 5.5 milyon euro yıllık ücrete anlaşan, Portekiz ekibiyle de 22+3 milyon euroya el sıkışan F.Bahçe, Kerem'in bavulunu topladığı esnada yaptığı teklifi düşürdü.

İki kulübün Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda birbirine rakip olmasıysa krizi başlattı... 3. Tur'da Nice maçında Kerem'i oynatarak Play-Off'ta milli yıldızın F.Bahçe formasıyla rakip olmasını engelleyen Benfica, bu tavrıyla süreci zorlaştırdı. Feyenoord'u eleyen ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Kanarya ise Kerem'i Play-Off'ta oynatamayacağı için 25 milyon euroluk teklifini geri çekti ve 18 milyon euro önerdi. Anlaşmalar tamamlanmışken Fenerbahçe'nin bu tavrına hayli öfkelenen Portekiz ekibi ikinci teklifi değerlendirmeye dahi almadı. Sarı-Lacivertli kulüple anlaşan ve eski takımı Galatasaray'la bu yüzden ipleri koparan Kerem ise şimdilik ortada kaldı. Hafta sonunda bu hikayenin olumlu ya da olumsuz tamamlanması bekleniyor.