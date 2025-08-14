İSTANBUL 30°C / 24°C
  Kerem Aktürkoğlu transferinde Şampiyonlar Ligi krizi
Spor

Kerem Aktürkoğlu transferinde Şampiyonlar Ligi krizi

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica engeline takıldı. Sarı-lacivertliler, milli yıldız ve Portekiz ekibiyle 22 milyon euroya anlaşsa da teknik direktör Bruno Lage, Nice maçında Kerem'i sahaya alarak Şampiyonlar Ligi'nde rakip olma ihtimalini bitirdi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 07:57
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi yaşanıyor. Milli futbolcuyla her konuda el sıkışan ve Portekiz ekibiyle de 22 milyon euro civarında bedele anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Bruno Lage'nin önlemlerine takıldı. Bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Aktürkoğlu için yapılan diretmeler ve gelen açıklamalar, Fenerbahçe cephesinde tat kaçırdı. Kerem'in Benfica'ya rakip olmasını engellemek isteyen Teknik Direktör Lage, 3. Tur'daki Nice maçında futbolcuyu oyuna alarak bu ihtimali bitirdi.

"MOTİVE OLSUN DİYE SARILDIM!"

Fransız ekibi Nice'i 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Benfica'da tur geçilmesine rağmen 84. dakikada oyuna Kerem Aktürkoğlu alındı. Teknik Direktör Bruno Lage, milli yıldıza sahaya girecekken uzun uzun sarıldı. Portekiz medyası maçtan sonra bu sarılmanın bir veda olup olmadığını sordu. Deneyimli hoca ise "Her futbolcuma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Geçen yıl harika bir iş çıkardı. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve yardımcı oldu. Cumartesi günkü lig maçımızda ona güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Portekiz spor medyasında Lage-Kerem olayı uzun uzun işlendi. Zerozero adlı site, "Sakatlığı sebebiyle ilk maçta oynamamıştı, ayrılma durumu varken ve takım galipken son dakikalarda sahaya girdi. Bu durum Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip F.Bahçe için hayal kırıklığı olabilir. UEFA'nın kuralları buna izin vermiyor. Portekizli Mourinho'nun takımına katıldığında sadece 10 dakika sahada kaldığı için Şampiyonlar Ligi'nde bir kayıp ortaya çıkacak" haberini yaptı. Kerem'in 4 yıllık kontrata imza atarak 4.5 milyon euro senelik ücret alması bekleniyor.

Popüler Haberler
