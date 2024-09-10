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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Türkiye her zaman zirveye oynamalı

Uluslar Ligi'nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'ın İzlanda karşısında 3-1 kazandığı maçın ardından; 'Milli Takımımıza yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz.' dedi.

10 Eylül 2024 Salı 00:18 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Türkiye her zaman zirveye oynamalı
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Uluslar Ligi'nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu.

Maçın ardından Milli Takım oyuncuları Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Arda Güler maçın ardından; "İzmir'de güzel atmosferde galibiyet izlettirdiğimiz için çok mutluyuz. Galler'e karşı çok iyi oynayamamıştık. Geçen maçtan gerekli dersleri alıp burada kazandığımızı düşünüyorum. Organizasyon anlamında çok güzel işler yaptık. Kerem ağabey de inanılmaz oynadı. Ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. Daha fazla gol yapabilirdik ama 3 golle kazandık. Hem Madrid'de hem burada ülkeme yardımcı olabilmek için fiziksel olarak gelişmeye çalışıyorum." dedi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAMALI"

Kerem Aktürkoğlu ise maçın ardından; "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Milli Takımımıza yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. 3 gol attım, çok mutluyum. Bu tek başına değil, takım arkadaşlarıma teşekkürler." sözlerini sarfetti.

Benfica transferi için konuşan Kerem; "Benim için yeni bir yolculuk. İnanılmaz güzel anılar biriktirdim geride kalan 4 yılda. Onların desteğiyle buraya geldim. Herkesin emeği var. Sadece bu benim başarım değil. Yarın Portekiz'e uçacağım. İnşallah orada başarmak istediğim şeyleri yaparım. Her zaman taraftarların desteğini hissedeceğim." dedi.

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