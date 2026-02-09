İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Umarım taraftarımıza şampiyonluğu armağan ederiz

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, taraftar desteğine teşekkür etti. Milli futbolcu, önemli olanın takımın galibiyeti olduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Umarım taraftarımıza şampiyonluğu armağan ederiz
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin mili hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem'in açıklamaları:

"Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

"Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz."

"Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."

