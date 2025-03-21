İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0268
  • EURO
    41,2824
  • ALTIN
    3706.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı! Portekiz'de yer yerinden oynadı
Spor

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı! Portekiz'de yer yerinden oynadı

Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ay yıldızlılarda goller Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'den gelirken, Orkun ve Kerem'in attığı goller ve performansları Portekiz'de de gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Akşam21 Mart 2025 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı! Portekiz'de yer yerinden oynadı
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Türkiye, konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milli takımımızda perdeyi açan isim olan Orkun Kökçü, performansıyla gündem olurken, bir diğer yıldız Kerem Aktürkoğlu da maçı boş geçmedi.

İkilinin bu performansı Türkiye'nin yanı sıra Portekiz'de de gündem oldu. İşte detaylar...

"TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA PARLAYAN BENFİCA OLDU"

Abola: Türklerin attığı üç golde doğrudan rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı. Ayrıca karşılaşmada parlayan ise Benfica oldu.

"KEREM VE ORKUN ŞOV YAPTI"

Zerozero: Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Macaristan'ı yenmesinde şov yaptı.

"ATEŞLİ PERFORMANS"

Glorioso1904: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ateşli performansıyla Türkiye, Macaristan'ı Milletler Ligi'nde yendi.

Milliler, Macaristan ile rövanş karşılaşmasını 23 Mart Pazar günü deplasmanda Budapeşte'de oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.