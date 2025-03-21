UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Türkiye, konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milli takımımızda perdeyi açan isim olan Orkun Kökçü, performansıyla gündem olurken, bir diğer yıldız Kerem Aktürkoğlu da maçı boş geçmedi.

İkilinin bu performansı Türkiye'nin yanı sıra Portekiz'de de gündem oldu. İşte detaylar...

"TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA PARLAYAN BENFİCA OLDU"

Abola: Türklerin attığı üç golde doğrudan rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı. Ayrıca karşılaşmada parlayan ise Benfica oldu.

"KEREM VE ORKUN ŞOV YAPTI"

Zerozero: Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Macaristan'ı yenmesinde şov yaptı.

"ATEŞLİ PERFORMANS"

Glorioso1904: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ateşli performansıyla Türkiye, Macaristan'ı Milletler Ligi'nde yendi.

Milliler, Macaristan ile rövanş karşılaşmasını 23 Mart Pazar günü deplasmanda Budapeşte'de oynayacak.