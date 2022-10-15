Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün ipi çekildi! 2 yeni transfer...

Yerli oyuncu kalitesini daha da artırmak isteyen Galatasaray, devre arasında atağa kalkıyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, gündemine yerli yıldızları aldı.

İLK HEDEF EFECAN KARACA

Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var... Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağ kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

HALİL AKBUNAR DA LİSTEDE

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu... Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Göztepe'ye 1 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

7 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon avro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.