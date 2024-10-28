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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Yaptıklarımla gurur duyuyorum

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

28 Ekim 2024 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Yaptıklarımla gurur duyuyorum
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Mücadelede hat-trick yapan milli futbolcu, maçın ardından, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, ayrıca, "Taraftarlarımız adına mutluyum. Bu stadyumu çok seviyorum, Estadio da Luz'daki her maçta gol attım. Bunun için mutluyum, umarım böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

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