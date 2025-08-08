İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Benfica freni! ''Fenerbahçe elensin'' şartı

Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi, Portekiz'de de manşet oldu. Benfica Başkanı Rui Costa, 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonusluk teklife sıcak baksa da Şampiyonlar Ligi play-off süreci nedeniyle bekleme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi8 Ağustos 2025 Cuma 12:19
Kerem Aktürkoğlu'na Benfica freni! ''Fenerbahçe elensin'' şartı
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor...

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu.

26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığına da vurgu yapıldı.

BENFİCA, KADIKÖY'DEKİ RÖVANŞA KİLİTLENDİ

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı.

İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe-Feyenoord rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin turu atlaması halinde playoff'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görmek istemiyor.

Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın Fenerbahçe'nin Feyenoord'a elenmesi halinde Kerem Aktürkoğlu'nun transferine onay vereceğini duyurdu.

